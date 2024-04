Controlli della Capitaneria di Porto - fermata motonave

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoNel fine settimana appena trascorso, nell’ambito dell’attività istituzionale finalizzata alla salvaguardiasicurezzanavigazione e tutela dell’ambiente marino e costiero, apposito nucleo ispettivo composto da personale altamente specializzato in servizio presso ladidi Taranto e Bari ha svolto un’ispezione cosiddetta del “Port State Control” a bordo di unaportarinfuse battente bandiera maltese, di stazza superiore alle 50.000 tonnellate, in sosta neldi Taranto. La nave segnalata dalla banca dati europea denominata “THETIS” con un profilo di rischio elevato è stata sottoposta ad accertamenti approfonditi in conformità delle procedure del “Memorandum di Parigi” sul controllo dello Stato di approdo e soprattutto ...