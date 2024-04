Controlli della polizia a San Giovanni a Teduccio - Barra e Caivano | 4 pusher arrestati

(Di domenica 21 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti del commissariato San, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San. Nel corso delle attività sono state identificate 66 persone, di cui 16 con precedenti die 4 sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, controllati 43 veicoli ed, altresì, contestate 2 violazioni del codicestrada per mancata copertura assicurativa e circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro che è stato confiscato. Gli agenti mentre stavano passando lungo viale 2 Giugno, hanno poi notato un uomo scendere frettolosamente da un’autovettura in sosta che, alla loro vista, ha tentato di ...

