Clima da anni di piombo - odio e minacce contro FdI a Garbatella | FOTO

Garbatella, scritte e minacce contro la sede FdI: "Clima da anni di piombo" - Minacce e insulti: Clima d'odio a Roma dove nuove scritte contro Fratelli d'Italia e i suoi giovani militanti sono comparse nella notte.iltempo

Italy for Climate: – 6,5% di emissioni nel 2023, Italia ancora in corsa per gli obiettivi Ue 2030 - Nell’ambito degli sforzi globali verso la decarbonizzazione, l’Italia ha segnato nel 2023 il taglio di emissioni di gas serra più significativo mai registrato in una fase di crescita economica (esclud ...ecodallecitta

WWF su report Copernicus sullo Stato del Clima europeo: “Occorre accelerare e uscire dai combustibili fossili” - Dopo la pubblicazione del nuovo report di Copernicus sullo Stato del Clima in Europa, il WWF evidenzia l'importanza di accelerare le azioni Climatiche ...ecodallecitta