(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Adnkronos) – Anche se le emissioni di CO2 dovessero essere drasticamente ridotte a partire da oggi, l'economia mondiale è destinata a una riduzione del reddito del 19%ala causa dei cambiamentitici. In Italia il reddito medio si ridurrà del 15%, di più che in Francia (13%), ma meno che in Grecia L'articolo proviene da Webmagazine24.

Senza interventi di mitigazione il reddito medio si ridurrà del 15 per cento a causa della crisi del Clima - In Italia il reddito medio dei cittadini si ridurrà del 15%, entro il 2050, a causa della crisi del Clima. Il riscaldamento globale impatta sulla vita delle persone non solo in termini di salute, ma ...repubblica

Terremoto nell’ovest del Giappone: scossa di magnitudo 6.3 - Una scossa di magnitudo 6.3 si è verificata nell’ovest del Giappone, con epicentro a 17 km a Sud-Ovest di Uwajima. Lo riferisce l’istituto geologico americano Usgs. La scossa è stata localizzata a una ...ilfattoquotidiano

Clima, 38mila miliardi di danni ogni anno fino al 2050: lo studio - Pubblicato su Nature lo studio firmato da ricercatori del Potsdam Institute for Climate impacts Research ...adnkronos