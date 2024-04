Cina | 11 dispersi nel Guangdong per forti piogge

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Guangzhou, 22 apr – (Xinhua) – Un totale di 11 persone sono disperse dopo le costantiche hanno colpito molte parti della provincia meridionale cinese delnegli ultimi giorni, ha dichiarato oggi il dipartimento provinciale per la gestione delle emergenze. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso, ha dichiarato il dipartimento, aggiungendo che sei deiprovengono dalla cittadina di Jiangwan, nella citta’ di Shaoguan, mentre gli altri cinque dal villaggio di Dalong, nella citta’ di Qingyuan. Le recentihanno colpito molte citta’, tra cui Shaoguan, Guangzhou, Heyuan, Zhaoqing, Qingyuan, Meizhou e Huizhou, causando danni alle abitazioni, strade bloccate e frane. In totale, 53.741 persone sono state trasferite in ...