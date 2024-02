Cina | Guangdong | 2 morti | 3 dispersi per collisione di nave contro un ponte

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Guangzhou, 22 feb – (Xinhua) – Due persone sono rimaste uccise e altre tre risultano disperse dopo che unaha urtato un, provocandone la rottura, questa mattina a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del, hanno dichiarato i soccorritori. L’incidente e’ avvenuto intorno alle 5:30 del mattino, quando unacontainer ha colpito il pilone delLixinsha nel distretto di Nansha. Cinque veicoli, tra cui una moto, sono stati coinvolti nell’incidente. Due di questi sono precipitati nel fiume e gli altri sono caduti sulla, secondo quanto emerso da un’indagine preliminare. Un membro dell’equipaggio e’ rimasto leggermente ferito. Sono in corso le operazioni di salvataggio, e si sta indagando sulle cause dell’incidente. (Xin) ...

