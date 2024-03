Cargo contro pilone | crolla il Ponte di Baltimora | la nave affonda | mezzi scivolano in mare | oltre una decina didispersi VIDEO

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 26 marzo 2024) Unaha urtato undelFrancis Scott Key che, circa 30 minuti più tardi, èto in meno di 20 secondi. L'urto con ildi, nello Stato americano del Maryland, è avvenuto intorno all’1:30 del mattino (le 6:30 in Italia) e numerosi veicoli che lo stavano attraversando i sono caduti in acqua, come ripota il Guardian. Lamercantile ha preso fuoco ed è...