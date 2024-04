Chi ha inventato la Giornata della Terra? Era legato a Kennedy

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 22 aprile 2024) Lanasce nel 1970 su impulso del senatore democratico del Wisconsin, Gaylord Nelson. L’uomo, moltoall’esperienza politica di John Fitzgerald, pensò di riunire gli attivisti ecologisti per dar vita a un movimento di difesa dell’ambiente. Nel 1969, infatti, un grave incidente petrolifero inquinò le costeCalifornia, uccidendo decine di migliaia di uccelli, delfini e leoni marini. Un evento che scosse le coscienze. E che, assieme alla pubblicazione del libro di Rachel Carson, Primavera silenziosa, contribuì a scuotere le coscienze. Così, l’anno seguente, con 20 milioni di dimostranti in tutti gli USA, si celebrò la Prima, alla presenza di celebrities come Paul Newman e il ...