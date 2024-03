Ecco il viagra del Vibe | il cioccolatino inventato dall’ex vincitore di Masterchef Valerio Braschi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Santarcangelo di Romagna (Rimini), 4 marzo 2024 – “Questo ragazzi è ildel”: inizia così, con una stories su Instagram, la presentazione dell’ultima invenzione culinaria firmata, ildell’edizione 2017 die ora titolare del ristorantea Milano. Dopo quindi la pizza in bustina o la lasagna in tubetto con cui, servendo come fosse dentifricio uno dei piatti per eccellenza della tradizione italiana, aveva diviso i puristi della cucina italiana e gli stessi clienti del ristorante romano di cui all’epoca era lo chef , arriva ora il‘afrodisiaco’ servito in blister proprio come fosse un farmaco. E così, a tre anni dall’ultima invenzione che comprendeva anche uno spazzolino di pasta e ...