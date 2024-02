Gli americani hanno inventato un nuovo sport | il football sul ghiaccio | chi resta in piedi vince

L’Ucraina sarebbe vicina a un accordo con il Fondo monetario internazionale per ottenere la prossima erogazione di 900 milioni di dollari dal suo prestito di ... (linkiesta)

Un B&B abusivo nello scantinato. Un Bed and breakfast , quindi una struttura adibita a offrire un letto e una colazione senza pranzo e cena. Ma era ... (ilgiorno)

Roma, 28 feb – “Mi chiamo Aaron Bushnell , sono un aviere in servizio attivo dell’Aeronautica degli Stati Uniti e non sarò più complice di un genocidio. Sto ... (ilprimatonazionale)

L'onda degli episodi antisemiti travolge Harvard, che perde il 17% di iscrizioni e corre ai ripari: Un altro 30% confessa di non sapere se sia o no un mito. E molti credono al luogo comune secondo cui gli ebrei "hanno troppo potere" in America. I numeri si saldano a un aspetto socio-demografico: più ...huffingtonpost

Gli ucraini se ne accorgeranno: Credo che a un certo punto anche gli ucraini, come i vietnamiti del sud e gli afghani, scopriranno quanto è conveniente affidarsi alla "fraterna amicizia" ed al supporto degli USA, quelli che incitano ...osservatoriosullalegalita

Un Libretto Rosso da 250 mila dollari: Poi la sua attività è stata colpita dalla stretta sul credito ai costruttori operata dal governo di Pechino: il gruppo, con un debito di 1.430 miliardi di yuan (quasi 200 miliardi di euro dei quali 10 ...corriere