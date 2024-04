(Di domenica 21 aprile 2024) Un altro scontro diretto sulla strada della. Dopo aver affrontato e battuto l'Empoli una settimana fa, oggi ilè impegnato in uno dei test più complicati di questo...

Colpo alle Poste di Castrignano del Capo , in provincia di Lecce , dove due ladri hanno portato via il bottino dopo l' esplosione del postamat (notizie.virgilio)

Il Lecce col Sassuolo a caccia di punti per la salvezza. In campo alle 12.30 - Un altro scontro diretto sulla strada della salvezza. Dopo aver affrontato e battuto l'Empoli una settimana fa, oggi il Lecce è impegnato in uno dei test più complicati di ...quotidianodipuglia

Nicola, 'vittoria con Napoli risposta a sconfitta Lecce' - "Questo campionato dimostra che gli scontri diretti nella zona salvezza non sono più determinanti. Abbiamo vinto contro Napoli e Torino, che non mi sembrano nostre dirette concorrenti. (ANSA) ...ansa

Empoli-Napoli 1-0, le pagelle: la difesa è perfetta, Fazzini illumina - CAPRILE 6: nel primo tempo è quasi spettatore, a parte una parata col piede su un tiro potente di Kvaratskhelia a gioco fermo. Anche nella ripresa mantiene i guantoni quasi puliti. Coraggioso nel ...firenzetoday