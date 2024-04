Borse non credono a escalation Medio Oriente e chiudono in rialzo Bene i conti Goldman

Milano, 15 apr. (askanews) – Apertura in territorio positivo per le Borse europee , con gli operatori che restano alla finestra in attesa di capire gli sviluppi della situazione in Medio Oriente ... (ildenaro)

La società attiva nel settore dei sistemi in cavo ha acquistato Encore Wire per rafforzare la sua presenza in Nord America. Stabile il prezzo dell’oro, mentre frena il petrolio (ilsole24ore)

La società attiva nel settore dei sistemi in cavo ha acquistato Encore Wire per rafforzare la sua presenza in Nord America. Stabile il prezzo dell’oro, mentre frena il petrolio (ilsole24ore)

Mercati nervosi, ma non credono all'escalation in Medio Oriente. Reazione composta su oro e petrolio - Le Borse europee non sbandano. Il greggio arrivato sopra i 90 dollari al barile, l’oro al suo massimo a 70 euro per grammo ...huffingtonpost

Piazza Affari positiva (+0,6%), acquisti su Prysmian - Seduta in ordine sparso per le Borse europee. Il Ftse Mib chiude in rialzo dello ... rafforzando la convinzione che la Fed non avrà fretta di tagliare i tassi. In settimana, focus anche sul Pil cinese ...finanzaonline

Il regalo per la festa della mamma 2024 in 25 idee tra novità e grandi classici - La sveglia presto, la preparazione della mattina, il lavoro e, infine, la casa. Certo ognuno ha dei compiti in casa, ma la mamma è sempre lì a prendersi cura di tutti. La festa della mamma 2024 è ...vogue