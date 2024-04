Borse Ue chiudono in cauto rialzo A Milano -0,6% pesa l’effetto cedole

Tra i settori, gli acquisti premiano l’oil&gas (+3,7%) e le banche (+1,7%). A Piazza Affari spicca Eni (+5,9%), mentre Diasorin e Interpump scivolano in coda (-6,9% per entrambi i titoli)

Digital Value acquisisce Infordata per 22 milioni e sale in borsa. Per gli analisti può correre ancora - Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione buy e il prezzo obiettivo di 115 euro. Per Equita il titolo vale invece 84 euro ...milanofinanza

Borsa Usa, futures in rialzo dopo sell-off venerdì grazie a calo tensioni in Medio Oriente - (Reuters) - I futures degli indici azionari Usa sono in rialzo dopo il crollo di venerdì grazie all'allentamento delle tensioni in Medio Oriente che favorisce la propensione al rischio, mentre gli ...it.investing

Test medicina 2023: riapre la graduatoria. Ecco cosa fare ora - Test medicina 2023: riapre la graduatoria dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Ecco cosa devi fare entro il 26 aprile ...studenti