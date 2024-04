Gaia De Martino eliminata nel quinto Serale di Amici 23 | le prime parole a caldo - il messaggio agli ex compagni

Prima di lasciare definitivamente la casetta, la ballerina ha saluta to tutti gli allievi, compreso il suo ex fidanzato. Sabato 20 aprile, durante il Serale, Alessia, la ballerina che aveva sostituito momentaneamente Gaia , ha perso la sfida contro Sarah ed è stata eliminata dalla scuola di Amici 23. Oggi, nel daytime del programma, è stato mostrato il suo commiato ai ragazzi, incluso il tanto atteso saluto a Mida , con il quale aveva avuto una ... (movieplayer)

Lil Jolie e Gaia sono state le eliminate dell’ultimo serale di Amici. Nel daytime andato in onda oggi, le due ex allieve hanno salutato i propri compagni di classe con i quali sono state più legate in questi mesi. Lil ha detto a Martina : vinci Amici ca*** vincilo! Petit a Lil : Se fossi uscita un po’ di tempo fa non avresti reagito così, hai fatto un grande switch. Lil: Sarà stranissimo stare senza di voi, però tanto è un mese. Dentro ... (isaechia)