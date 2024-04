Amici 23 - dopo l’eliminazione di Gaia De Martino Mida confessa | Se fossi andato al ballottaggio con lei mi sarei auto-eliminato Ma Petit non gli crede e…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 22 aprile 2024) Lil Jolie esono state le eliminate dell’ultimo serale di. Nel daytimein onda oggi, le due ex allieve hanno salutato i propri compagni di classe con i quali sono state più legate in questi mesi. Lil ha detto a Martina : vincica*** vincilo!a Lil : Seuscita un po’ di tempo fa non avresti reagito così, hai fatto un grande switch. Lil: Sarà stranissimo stare senza di voi, però tanto è un mese. Dentro sto morendo, più che altro sto ancora realizzando, è strano, non ho ancora realizzato del tutto la situazione, viviamo insieme da 8 mesi. Dustin a Lil : Posso dire che sei l’amica della mia vita adesso.invece ha fatto un discorso ai suoi compagni, ringraziandoli uno ad uno. Ha detto la ballerina, che nelle ultime ...