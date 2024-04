(Di lunedì 22 aprile 2024) Prima di lasciare definitivamente la casetta, la ballerina hato tutti gli allievi, compreso il suo ex fidanzato. Sabato 20 aprile, durante il Serale, Alessia, la ballerina che aveva sostituito momentaneamente, ha perso la sfida contro Sarah ed è stata eliminata dalla scuola di23. Oggi, nel daytime del programma, èmostrato il suo commiato ai ragazzi, incluso il tanto atteso saluto a, con il quale aveva avuto una relazione durante la loro permanenza nel talent show. Gli ultimi momenti dinella scuola di23: il saluto asi erano lasciati qualche settimana fa. Erail cantante, allievo di Lorella Cuccarini, a prendere la decisione con la …

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Mida : Confessione choc ad Amici 23, pronto ad auto-eliminarsi per non sfidare Gaia ? | Articolo originale scritto da ...

Lil Jolie e Gaia sono state le eliminate dell’ultimo serale di Amici . Nel daytime andato in onda oggi, le due ex allieve hanno salutato i propri compagni di classe con i quali sono state più ...

Lil Jolie e Gaia sono state le eliminate dell’ultimo serale di Amici . Nel daytime andato in onda oggi, le due ex allieve hanno salutato i propri compagni di classe con i quali sono state più ...

Amici 23, Gaia De Martino saluta Mida: "Sei stato il mio primo amore" (VIDEO) - Gaia quando ha aappreso di dover lasciare Amici per un infortunio Oggi, durante i saluti, Gaia ha rivolto parole affettuose a tutti i compagni con cui ha condiviso il suo percorso ad Amici 23. Ha ...movieplayer

Amici 23, eliminati dal serale, i due innamorati se la spassano beatamente! - E, qualche settimana fa, avevamo assistito alle lacrime della ballerina italo americana Lucia Ferrari . La ragazza aveva preso molto male questa eliminazione. Come consolazione, la produzione le aveva ...ilvicolodellenews

Amici 23, il saluto di Gaia a Mida è da applausi. Petit attacca il cantante: "Non ci credo" - Nel corso del daytime di oggi la ballerina, mentre stava per lasciare il talent, ha rivolto un pensiero al suo ex ragazzo che intanto è stato attaccato da Petit ...libero