Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria anche in questo inizio 2024. Fratelli d'Italia appare in leggero calo, mentre nel centrodestra prosegue la corsa di Forza Italia che ha superato la Lega. Da notare che c'è stata la prima rilevazione per la lista di Michele Santoro che raggiunge l'1,6% L'ultimoo è: Supermedia Youtrend/Agi del 19 aprile FdI - 27,2% (-0,2% rispetto al 5 aprile) Pd - 19,8% (-0,2%) M5S - 16,3% (=) FI - 8,5% (+0,2%) Lega - 8,2% (=) Azione - 3,7% (+0,2%) IV + Europa - 4,7% (-1%) Termometro Politico del 17 aprile FdI - 27,8% (+0,2% rispetto all'8 aprile) Pd - 19,5% (=) M5S - 15,6% (-0,3%) Lega - 8,8% (+0,2%) FI - 8% (+0,9) Azione - 3,9% (+0,1%) IV + Lisa Bonino - 5,1% (-0,4%) Swg per Tg ...

MEDIO ORIENTE: Nessun piano di ritorsione immediata contro Israele - fonte iraniana - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 9,00 - L'Iran non ha alcun piano di ritorsione immediata contro Israele, ha detto a Reuters un alto funzionario irania ...msn

Friday for Future, in piazza a Genova anche una nonna di 88 anni - Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!giornaledibrescia

Le strane abitudini di Vladimir Putin in bagno: paranoia o precauzione - Spostiamoci in Medio Oriente: stando alle rivelazioni del New York Post, nel 1999 gli agenti del Mossad avrebbero approfittato del funerale di re Hussein di Giordania per prelevare un campione del ...msn