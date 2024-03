Dai dossier spunta la pista in Vaticano L' affare a Londra e la segnalazione su Becciu

(Di domenica 10 marzo 2024) C'è una nuovanell'inchiesta di Perugia che non riguarda più soltanto Palazzo Chigi né le spiate alla Lega, vittima di centinaia di accessi abusivi al sistema analisti di Striano&Co. Ora l'attenzione dei magistrati si sposta Oltretevere, all'ombra di quel Cupolone che nasconde secoli di segreti. Quella San Pietro inondata da scoop e da scandali che, alla luce degli elementi agli atti dell'indagine, parlano. E raccontano un'altra storia. Una trama che sembra venire da altrove, dall'ufficio del finanziere Pasquale Striano alla Direzione nazionale Antimafia, la cabina di regia contro il crimine diventata un colabrodo, trasformata, secondo gli inquirenti, in una fabbrica deiche l'ufficiale e il pm Antonio Laudati condividevano con i giornalisti del Domani. La datazione degli accessi illegali al sistema analisti dell'Antimafia, con la ...

Breaking News delle 21.30 | Nuove minacce houthi, Papa: "Kiev negozi": In questa edizione: Nuove minacce houthi, Papa: "Kiev negozi". Fdi: "Dai dossier possibile atto eversivo". Gli influencer nel mirino del fisco. L'Italrugby incanta. In F1 dominio Verstappen.tgcom24.mediaset

Verso norme comuni per calcolare le emissioni dai trasporti: Armonizzare le regole per contabilizzare le emissioni provenienti dai trasporti. In una riunione congiunta lunedì le commissioni Trasporti (Tran) e Ambiente (Envi) del Parlamento europeo hanno adottat ...ansa

Caso dossier, il ministro Abodi: "La situazione di Gravina mi preoccupa davvero molto": Il Ministro per lo sport interviene sulla 'questione dossier' legata al Presidente della Figc: "Contrario ai tribunali del popolo e ai processi di piazza" ...rainews