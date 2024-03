Dai ministri ai Vip spiati | i dossier del pm anti mafia sul calcio | l’uomo vicino a Lotito e l’imbeccata contro il capo della Figc

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 3 marzo 2024) Quasi tutte le ricerche contestate al finanziere Pasquale Striano dalla procura di Perugia coincidevano con fatti di cronaca appena avvenuti. Tra gli 800 accessi considerati dagli inquirenti «senza alcun motivo di servizio», diversi riguardano quasi tutto il governo, proprio nella fase in cui il nuovo esecutivo si stava creando. E se un personaggio famoso finiva in prima pagina, come nel caso di Fedez o di Andrea Agnelli, risulterebbero accesso al database alla ricerca di dati sensibili svolti dal finanziere che lavorava nel Gruppo SosDna. Striano aveva modo di consultare i principali archivi statali, dal Serpico che contiene i datai anagrafici e redditi percepiti, passando il Siva, lo Sdi e il Sidna, che permette di accedere al casellario giudiziario. E poi il Catasto, Infocamere e Telemaco, ricorda Repubblica. Nelle ricerche di Striano sarebbero finiti 78 ...