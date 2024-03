Valanga in Valle d' Aosta | 6mila persone ancora isolate | iniziati lavori per la riapertura

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 4 marzo 2024) "I mezzi stanno iniziando a lavorare per lo sgombero della neve. Spero che nel pomeriggio si possa tornare alla normalità e che possa riaprire la strada regionale 44", chiusa da ieri a monte dell'abitato Gaby per unache ostruisce una galleria. A comunicarlo è stato il sindaco di Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod. Nel Comune sonobloccate circa 2.500-3.000, per la maggior parte turisti (i residenti sono 300). Dopo una notte di maltempo, ha spiegato il primo cittadino, "il cielo si sta aprendo, ha smesso di nevicare adesso. Aspettiamo che ci sia il sorvolo da parte dei tecnici per renderci conto bene della situazione". La nottata di isolamento è "trascorsa senza criticità".