Un Circus senza italiani La crisi dei nostri piloti Antonelli è la speranza

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ormai rischia di essere un’abitudine. E come tale, di attenuare un sacrosanto rimpianto e pure un allarme più che giustificato. Nessun italiano al volante di una Formula Uno quest’anno. Circostanza che ai fautori della globalizzazione risulterà perfino indifferente, forse inevitabile. Ma che a chi conosce il passato delpare invece quasi irriguardosa nei confronti del nostro patrimonio di campioni. L’ultimo ad avere un volante è stato Giovinazzi, nel 2021 con l’Alfa Romeo. Poi il vuoto. E il pugliese, ora pilota top per le Rosse nell’Endurance, di fatto era già un’eccezione, perché prima di lui gli ultimi esponenti del Bel Paese ad avere un sedile era stati Jarno Trulli e Vitantonio Liuzzi, fino al 2011.di vocazioni oppure, più spietatamente, mancanza di quelle risorse che una carriera deve prevedere fin dagli esordi per permettere ...

