Assegni sociali senza diritto Denunciati 17 stranieri Sequestri da mezzo milione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La maggior parte continuava a incassare l’assegno sociale, pur avendone perso illasciando l’Italia per tornare nel Paese d’origine. Una donna, di nazionalità albanese ma da anni radicata in Oltrepò pavese, avrebbe invece proseguito a prelevare il sussidio della suocera deceduta, approfittando della mancata comunicazione della morte all’ente previdenziale. Sono in tutto 17 le persone denunciate dai carabinieri per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Tutti(6 albanesi, 4 ucraini, 3 russi, 1 romeno, 1 peruviano, 1 indiano e 1 sudafricano) smascherati dalle indagini sulle presunte irregolarità nell’erogazione dell’assegno sociale dell’Inps, prestazione economica che dal 1996 ha sostituito la pensione sociale, che si può ottenere, a domanda, non solo se si hanno più di 67 anni e si è in stato di bisogno economico, ma anche ...