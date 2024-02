Orsi | «Prossimo obiettivo di Inzaghi sarà la Champions League!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nando, ex calciatore ed ora opinionista, ha rilasciato una breve intervista su Tuttosport riguardo il percorso di Simoneda allenatore. ALLENATORE – Nandoha detto: «Simone come suo fratello Pippo aveva una grande curiosità per il lavoro quotidiano e soprattutto conosceva tutti i calciatori, gli allenatori e le squadre. Ma non si fermava ai nomi, Simone aveva un’enorme sete di conoscenza. Sapeva il modo di giocare di ogni calciatore e le tattiche delle varie squadre. Il suo essere giocatore non si fermava all’allenamento, andava oltre. Si informava e questa dote se l’è portata dietro negli anni e l’ha aiutato a diventare allenatore. Poi ha avuto anche fortuna, perché era al posto giusto al momento giusto quando Bielsa ha fatto retromarcia non andando ad allenare la Lazio, maè stato bravo a ...