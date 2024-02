Basket | Gianmarco Pozzecco | “Guardiamo con serenità all’estate | contenti e soddisfatti”

(Di domenica 25 febbraio 2024) C’è soddisfazione nell’ambiente italiano dopo la bella vittoria della Nazionale sull’Ungheria per 62-83 in quel di Szombathely. 2/2 nelle qualificazioni per gli Europei 2025: l’obiettivo è raggiunto, e considerando che si qualificano tre squadre su quattro del girone di fatto siamo davanti a qualcosa che somiglia a un’ipoteca. Queste le parole del coachalla FIP: “Siamo. I ragazzi, nonostante un po’ di stanchezza, hanno fatto sembrare facile una partita che non lo era. Queste gare nascondono sempre delle insidie, ma la dedizione di tutta la squadra, staff compreso, è stata encomiabile. Ora possiamo guardare con maggioreimportante che ci aspetta“., Italia volante in Ungheria: basta la seconda metà di ...

