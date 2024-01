Basket | Gianmarco Pozzecco-ASVEL | è già finita per l’allenatore della Nazionale

Trasferta in Francia per la Virtus Bologna in Eurolega: i bolognesi, infatti, sfidano l’ASVEL Villeurbanne nella quinta giornata della regular ... (oasport)

Appeso a un filo sottile, che poteva essere tagliato in caso di sconfitta contro lo Zalgiris Kaunas e invece è rimasto teso, anzi tesissimo.Pozzecco ha vinto il derby tra tecnici italiani di Eurolega e almeno per ora ha salvato il suo posto in panchina all'Asvel Villeurbanne. Il 93 - 79 a spese della formazione lituana, da ...25, 2023 (Xinhua) - -Pozzecco, head coach of Italy, gestures during the group A first ...Yongmin / XINHUA / Xinhua via AFP) Pozzecco è stato praticamente esonerato dalla squadra di...La notizia era nell'aria da giorni, adesso è ufficiale: l'Asvel Villeurbanne ha esonerato Gianmarco Pozzecco. La panchina della squadra ...Non è bastata la vittoria contro lo Zalgiris Kaunas a salvare Gianmarco Pozzecco. L'Asvel Villeurbanne ha annunciato l'esonero del tecnico italiano. "La dirigenza della LDLC ...