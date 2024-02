Milano Fashion Week giorno 4 | i debutti dei nuovi stilisti di Tod’s e Blumarine | la dinamicità di Philosophy e la ribelle MSGM Angela dei Ricchi e Poveri in passerella da Vivetta

Milano Fashion Week, la sfilata di Gucci Fall/Winter 2024. FOTO

(Di sabato 24 febbraio 2024) La quarta giornata di sfilate allainizia – sotto una pioggia scrosciante – al deposito Atm di via Messina, dove ha sfilato la magistrale collezione di debutto di Matteo Tamburini, il nuovo direttore creativo di. Quindi è la volta di un altro illustre debutto, quello di Walter Chiapponi (ironia della sorte uscente proprio da) al timone di. Dopo aver corso da una parte all’altra della città, è il turno di Lorenzo Serafini direttore creativo di, griffe di proprietà del gruppo Aeffe che vanta nel suo portafoglio anche Alberta Ferretti, Moschino e Pollini, che rilegge il passato senza spirito nostalgico. “La primissima idea per questa collezione è arrivata dopo aver rivisto per l’ennesima volta il film Psycho di Alfred ...

"You Must Live" è la collezione presentata da Salvatore Vignola durante la Milano Fashion Week , accompagnata da una performance. S'ispira a una poesia del ... (fanpage)

La terza giornata della Milano Fashion Week inizia per noi all’ombra del Duomo, più precisamente in Galleria Vittorio Emanuele, nella boutique di Fratelli ... (ilfattoquotidiano)

Non poteva mancare Annalisa alla sfilata di Dolce&Gabbana, il brand che l'ha accompagnata in tutta l'avventura sanremese.Continua a leggere (fanpage)

Dolce&Gabbana in tuxedo alla Milano fashion week: «Il tuxedo è il simbolo dello stile più puro. Per noi, solo lo stile permette di andare oltre la moda. Più un capo è semplice, classico come il tuxedo, più è perfetto, cioè eterno, senza epoca». milanofinanza

Pagelle Milano fashion week: Anne Hathaway icona (10), Valentina Ferragni e l'outfit sbagliato (5), Ghali scintillante (8). Vic De Angelis rock (8): Tra la clamorosa assenza di Chiara Ferragni, alle prese con la rottura con Fedez (che invece si è presentato da Versace per amicizia con Donatella, dice lui) e vari vip in giro per Milano, la fashion ... ilmattino

Ermanno Scervino collezione Autunno/Inverno 2024-2025: Alla Milano Fashion Week l'ode alla Palestina di Salvatore Vignola: la kefiah diventa simbolo di resistenza "You Must Live" è la collezione presentata da Salvatore Vignola durante la Milano Fashion ... youmedia.fanpage