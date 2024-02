Alla Milano Fashion Week l’ode alla Palestina di Salvatore Vignola | la kefiah diventa simbolo di resistenza

Victoria De Angelis, il look alla Milano Fashion Week incanta Armani

(Di sabato 24 febbraio 2024) "You Must Live" è la collezione presentata dadurante la, accompagnata da una performance. S'ispira a una poesia del palestinese Refaat Alareer.

Una Studentessa americana di 20 anni è stata violentata la notte scorsa nel parcheggio poco distante dalla discoteca Alcatraz in via Valtellina a Milano : in ... (fanpage)

Milan, Pioli: "Affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista": (ANSA) - MILANO, 24 FEB - "Dobbiamo essere forti nei duelli. Guardiola aveva detto bene: affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista, è fastidiosa": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli ... tuttojuve

Studentessa di 20 anni violentata fuori dalla discoteca Alcatraz a Milano, arrestato studente egiziano: Una studentessa americana di 20 anni è stata violentata la notte scorsa nel parcheggio di un supermercato nei pressi di una nota discoteca in via Valtellina a Milano. Un giovane è ... stato trattenuto ... ilgazzettino

Ucraina: a Milano oltre 1500 in corteo per ricordare secondo anno invasione russa: Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Due cortei, a Milano, per chiedere la fine di ogni ostilità e il ritorno alla pace. Il pomeriggio di oggi vede due grandi manifestazioni in svolgimento, la prima ... lagazzettadelmezzogiorno