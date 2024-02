Milano Fashion Week giorno 3 | la gestualità di Fratelli Rossetti | l’alta sartoria di Brioni e la moda “filosofica” di Calcaterra

Milano Fashion Week, la sfilata di Gucci Fall/Winter 2024. FOTO

(Di sabato 24 febbraio 2024) La terza giornata dellainizia per noi all’ombra del Duomo, più precisamente in Galleria Vittorio Emanuele, nella boutique di. La storica azienda calzaturiera di Parabiago, orfana del negozio di via Montanapoleone finito in mano al gruppo LVMH, ha scelto di presentare qui, nel cuore di quello che viene definito “il salotto buono di”, la sua nuova collezione Autunno Inverno 2024-25. Intitolata “Shoe Talks”, è omaggio all’iconicaitaliana, tradotta in una serie di calzature che raccontano storie di vita quotidiana. Ispirandosi al “Dizionario dei Gesti italiani” di Bruno Munari, il brand ha individuato infatti otto gesti iconici – il bacio, la camminata, la danza, l’attesa, il gentiluomo, l’arrivederci, l’indecisione ...

Sulle passerelle della Milano Fashion Week hanno sfilato alcuni dei make -up che diventeranno tendenza nei prossimi mesi.Continua a leggere (fanpage)

L’attesa comincia dall’invito. Quando arriva, è già festa. E’ cartaceo, elegante, un piccolo passaporto in una bustina con caratteri grigio perla su fondo ... (ilgiornaleditalia)

"You Must Live" è la collezione presentata da Salvatore Vignola durante la Milano Fashion Week , accompagnata da una performance. S'ispira a una poesia del ... (fanpage)

Pagelle Milano fashion week: Anne Hathaway icona (10), Valentina Ferragni e l'outfit sbagliato (5), Ghali scintillante (8). Vic De Angelis rock (8): Tra la clamorosa assenza di Chiara Ferragni, alle prese con la rottura con Fedez (che invece si è presentato da Versace per amicizia con Donatella, dice lui) e vari vip in giro per Milano, la fashion ... ilmattino

Ermanno Scervino collezione Autunno/Inverno 2024-2025: Alla Milano Fashion Week l'ode alla Palestina di Salvatore Vignola: la kefiah diventa simbolo di resistenza "You Must Live" è la collezione presentata da Salvatore Vignola durante la Milano Fashion ... youmedia.fanpage

Napoli fashion week: Nicole Borriello new entry nel team di Alessandro Di Laurenzio: All’anagrafe Nicole Borrelli, sui social si distingue come Nicole8923, una donna desiderosa di restituire alla città di Napoli la possibilità di credere nella moda come avviene a Milano e nelle altre ... ilmattino