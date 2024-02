USA 2024 | lo spot pubblicitario al Super Bowl di RFK Jr

NEW YORK – Nonostante mesi di forte crescita economica, gli americani hanno molta più fiducia in Donald Trump per gestire l’ economia americana ... ()

Negli Usa nel 2024 si vota per le presidenziali. I sondaggi non sono di buon auspicio però per Joe Biden , attuale presidente in carica. secondo una ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 12 feb. (askanews) – "Non entro nella campagna elettorale degli Stati Uniti. Ovviamente non condivido quello che ha detto il candidato Trump però non tocca a me interferire nella campagna eletto ...