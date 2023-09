Borsa | Milano cede lo 0 | 3% con Mps che perde il 7%

Le Borse europee, pur muovendosi caute, tentano la via del rialzo con lo sguardo sempre rivolto ai tassi e all'incognita di nuovi rialzi prolungati ...

La Borsa di Milano apre poco mossa . Il Ftse Mib in avvio segna un +0,05% a quota 28.109 punti. . 27 settembre 2023

Milano – Borsa di Milano oggi 26 settembre 2023 . Giornata debole e peggiore di qualche frazione in Europa per Piazza Affari: l’indice Ftse Mib ha ...

Giornata debole e peggiore di qualche frazione in Europa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dell'1% netto a 28.098 punti, ...