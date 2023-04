Orto rialzato | la nuova tendenza per le colture del futuro

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 1 aprile 2023) Gli orti rialzati sono unasempre più popolare sia tra i botanici che tra i giardinieri domestici. La pratica di coltivare gli ortaggi in questo modo non solo è benefica per la crescita delle piante, ma può anche costituire un’ottima aggiunta decorativa allo spazio esterno. Gli orti sopraelevati consentono un maggiore controllo sull’ambiente di coltivazione e facilitano l’accesso agli ortaggi grazie alla loro altezza elevata. Questi orti sono disponibili in molte dimensioni e forme diverse e possono essere personalizzati con una serie di materiali come cassette di legno, lamine in metallo, tavole in legno oppure blocchi in cemento. Per chi vuole essere creativo, gli orti rialzati offrono un’opportunità ideale sia per coltivare le piante sia per creare bellissimi allestimenti estetici. Unè un ottimo modo per ...