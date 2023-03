Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Euro 2024: tris Spagna alla Norvegia, pari Croazia-Galles leggi su Gloo - SportRepubblica : Qualificazioni Euro 2024: la Spagna inizia con un tris alla Norvegia, il Galles ferma la Croazia al 93' - sportli26181512 : Tris Spagna alla Norvegia: Joselu all'esordio ne fa due. Croazia ripresa dal Galles al 93': 1-1: Tris Spagna alla N… - glooit : Calcio:Euro 2024; tris Spagna alla Norvegia, pari Croazia-Galles leggi su Gloo - SportRepubblica : Qualificazioni Euro 2024: la Spagna inizia con un tris alla Norvegia, il Galles ferma la Croazia al 93' -

Le marcature si aprono con Dani Olmo che al 13' corregge in modo vincente la palla tagliata di Balde dalla sinistra. Pochi minuti dopo, Rodri falcia Odegaard in area: ...In attesa dell' Italia di Mancini , la giornata di qualifiche agli Europei del 2024 ha regalato gol ed emozioni. La Spagna dell'ex Juventus Alvaro Morata si è imposta sulla Norvegia , che non ha potuto contare su Haaland , con il risultato di 3 - 0 (gol di Olmo al 13' e doppietta di Joselu sul finale).

Qualificazioni Euro 2024, tris Spagna e ok la Romania. Beffa Croazia Calcio in Pillole

La Spagna di Luis de La Fuente risponde alla Scozia (3-0 contro Cipro) e batte la Norvegia sempre 3-0 con doppietta di Joselu e il gol di Dani Olmo nel gruppo A delle qualificazioni a Euro 2024. Dopo ...A Malaga la Spagna-Norvegia finisce 3-0. Nel match valido per la prima giornata del gruppo A di qualificazione agli Europei 2024 il giallorosso Ola Solbakken è entrato in campo al 74' al posto di ...