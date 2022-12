Moriero | “Il Napoli di Spalletti è imbattibile | Osimhen è l’uomo chiave”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 31 dicembre 2022) Per: “Ildigioca il miglior calcio,uomo. Anche in Champions sarà dura battere gli azzurri”. Francesco, ex calciatore die Inter e attuale commissario tecnico delle Maldive, ha espresso la sua opinione sulla squadra partenopea in un’intervista conMagazine. Secondo, ilè attualmente la migliore squadra del campionato italiano e non vede altre squadre in grado di competere con loro.esaltra il lavoro che Lucianosta facendo nel mantenere un equilibrio sia nello spogliatoio che con i tifosi, consigliando di mantenere un profilo basso.elogia anche il gioco ...