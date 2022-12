Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2022 ore 20 | 30

(Di giovedì 29 dicembre 2022)DEL 29 DICEMBREORE 20:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA SULLA STATALE APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA CODE DA OLGIATA A LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE SULLA 156 DEI MONTI LEPINI, A PARTIRE DAL 2 GENNAIO, PRENDERANNO IL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI. ATTIVO, PERTANTO, FINO AL 6 GENNAIO IL SENSO UNICO ALTERNATO SUL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 30 E 40 E IL KM 32 E 200, IN FASCIA ORARIA 7:00-18:00. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI DAL 23 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO, PERTANTO, I TRENI SARANNO ATTIVI FINO AL ...

