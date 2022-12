ilmessaggero.it

Exor ha presentato undi cinque nomi in vista dell'assemblea dei soci che il prossimo 18 ... Andrea Agnelli, presidente delladal 2010, si è dimesso lo scorso novembre proprio in seguito a ...Exor, azionista di maggioranza della Juventus (63,8% del capitale sociale) ha depositato ladi candidati per il nuovo consiglio di amministrazione del club bianconero. Sono Fioranna ...della) ... Juve, la lista per il nuovo cda: ecco i cinque componenti che saranno «amministratori indipendenti» Exor, azionista di maggioranza della Juventus (63,8% del capitale), ha depositato una lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di ...I bianconeri in vista dell'Assemblea di metà gennaio ha reso pubblici i nomi della lista per la nomina del nuovo CdA.