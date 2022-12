Gb | Re Carlo trascorre il Natale a Sandringham con la famiglia

(Di domenica 25 dicembre 2022) Londra, 25 dic. (Adnkronos) - Reparteciperà alla funzione religiosa del giorno diper la prima volta come monarca. Il re e Camilla, la regina consorte, saranno raggiunti dal principe e dalla principessa del Galles nella tenuta reale di Norfolk. Dovrebbero salutare le folle che si radunano fuori dalla chiesa di Santa Maria Maddalena dopo la messa. Sarà la prima volta, dal 2019, che i membri dellareale trascorrono ilHouse, su cui sventola lo stendardo reale che segna il ritorno ai tradizionali festeggiamenti reali. La principessa reale e la sua, il conte e la contessa di Wessex e i loro figli dovrebbero unirsi al re questo. Anche il duca di York e la sua ex moglie, Sarah, ...

Ed è così, passaggio dopo passaggio, che è arrivata a Re Carlo III, che oggi si sta impegnando a trasformare la tenuta all insegna dell agricoltura completamente biologica. Le sale di Sandringham ... Re Carlo III renderà omaggio all'eredità della madre, la regina Elisabetta II, nel suo primo messaggio di Natale da monarca, che sarà trasmesso domani alle ore 15 locali. Sarà il primo in assoluto a n ...