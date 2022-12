Amii Stewart | chi è | età | carriera | musica | vita privata | marito e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ci siamo, è tutto pronto per una nuova puntata di ‘Da noi… a Ruota Libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1 a partire dalle 17.20. Anche oggi, nel giorno di Natale, saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche la cantante, conosciamola meglio! Chi èPauletteè una cantante statunitense naturalizzata italiana. Nata a Washington il 29 gennaio del 1956, la donna nel 1979 ed è diventata celebre grazie al brano ‘Knock on Wood’, cover di successo di Eddie Floyd che raggiunse la vetta dei singoli più venduti negli Stati Uniti e il sesto posto in Inghilterra, diventando un classico del genere disco nonché un inno della comunità LGBT. Quinta di sei figli, la famiglia diè ...