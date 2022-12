In grande aumento i morti per i disturbi alimentari | lo sport ora gioca d’anticipo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Numeri in significativoper ida, tanto che ora si mobilita anche lo. Sono gli adolescenti, in modo particolare le ragazze, a soffrire maggiormente di: l’incidenza di anoressia e bulimia è aumentata del 45% per effetto della pandemia, con un picco soprattutto tra i giovanissimi tra i 12 ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Agricultura.it

...a favore di agricoltori e allevatori particolarmente colpiti dal caro energia e dall'dei ... L'ultima alluvione aveva portato sulle spiagge unaquantità di tronchi, rami e legna in genere ...I dati delle ultime settimane hanno evidenziato una nuova risalita dei contagi, con undei casi anche all'interno delle Rsa del territorio. Una situazione da monitorare conattenzione. ... Vino. Il prezzo del vetro ancora in aumento (+20%) nel 2023 mentre ... Grande aumento nella consegna dei pacchi. I racconti dei postini, che recapitano anche generi di prima necessità in zone lontane dai supermercati ...Rifiuti in aumento a Roma del 4%, mentre la regione Lazio ha il (triste) primato italiano, insieme alla Campania, per i maggiori quantitativi di spazzatura inviata all'estero per lo smaltimento… Leggi ...