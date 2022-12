Amazon verso lo sbarco a Jesi | “Nuovo sito strategico per l’Italia”

(Di venerdì 23 dicembre 2022)– “Siamo lieti di annunciare la costruzione di unlogistico nelle Marche, che saràper continuare a servire i nostri clienti in tutta Italia”. E’ la dichiarazione di Lorenzo Barbo, amministratore delegatoItalia Logistica, contenuta in un comunicato che ufficializza la stipula del contratto definitivo tra Interporto Marche, privati e Scannell Properties e la firma di un convenzione tra Scannell e il Comune di. Con il contratto a Scannell vengono trasferiti proprietà e diritti edificatori di un’area di 65mila mq complessivi, funzionali alla realizzazione di un insediamento produttivo con destinazione a piattaforma logistica, nonché i diritti di servitù per l’utilizzo delle opere di urbanizzazione primaria già realizzate da Interporto Marche. La ...

Agenzia ANSA

Qualcuno ha puntato il ditola fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ... E che in giro ce ne siano pochi è indubbio: suad esempio è disponibile solamente in colorazione ...... appunto, nel lanciare un falso allarme raggirando i servizi di emergenza e indirizzandoliun dato luogo o un'abitazione specifica. Andando più in dettaglio, le telecamereRing che sono ... Amazon verso sbarco a Jesi, 'nuovo sito strategico per Italia' Due hacker negli Stati Uniti hanno preso di mira le telecamere di sicurezza Amazon Ring per fare swatting, l'FBI invita a cambiare password."Siamo lieti di annunciare la costruzione di un nuovo sito logistico nelle Marche, che sarà strategico per continuare a servire i nostri clienti in tutta Italia". (ANSA) ...