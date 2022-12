Lottie Moss si ubriaca | si tatua il viso e poi se ne pente

(Di sabato 17 dicembre 2022), sorella della famosissima top model Kate, non si dà pace. Dopo una notte a base di alcol e Perizona Magazine.

Tag24

, sorella della modella Kate, si è resa protagonista di un atto di coraggio misto a irresponsabilità: si è tatuata la faccia dopo aver alzato il gomito e ha raccontato su TikTok la sua ...... prove di luna di miele IN SARDEGNA Melissa Satta esce allo scoperto: prima vacanza di coppia con Mattia Rivetti LO HA FATTO DA UBRIACA Il tatuaggio sul viso diFESTE INSIEME Francesco ... Lottie sorella di Kate Moss: età, fidanzato, biografia e tatuaggio Lottie Moss, sorella della modella Kate Moss, si è resa protagonista di un atto di coraggio misto a irresponsabilità: si è tatuata la faccia dopo aver alzato il gomito e ha raccontato su TikTok la sua ..."Non ho molto da dire sulla scorsa notte a parte il fatto che questo non sarebbe dovuto accadere". Così Lottie Moss ha commentato il “ricordino”, lover, che si è trovata sullo zigomo dopo una serata d ...