Cantieri zona stadio | cade albero Pettinari | caos inaccettabile

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 17 dicembre 2022) Pescara - "Non è solo il commercio a essere vittima degli infinitiina Pescara, ma anche un, che questa mattina è caduto sulla strada. Un pericolo scampato poiché la caduta non ha creato danni alle persone, ma un esempio di come i, che da troppo tempo non vedono la fine, stanno massacrando l'intera area. I commercianti sono esausti: in un momento già di grande difficoltà per il tessuto economico, affrontare i giorni dello shopping natalizio tra sassi, reti e alberi caduti è davvero": ad affermarlo in una nota è il vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Domenico. "I commercianti dellae di viale Marconi - continua - sono stati penalizzati come non mai da ...