Lazio | Sarri | «Mihajlovic lascia forti ricordi a tutti»

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Maurizio, tecnico della, ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro l’Hatayspor in amichevole: le sue parole Intervistato dai microfoni diStyle Channel, Maurizioha parlato così al termine dell’amichevole tra Hatayspor e, condividendo un pensiero su Sinisa– «Difficile parlare di, io ho mieicon lui e mi piacerebbe tenerli vivi. Non ci sono parole in queste situazioni. Mi dispiace tantissimo per la sua famiglia ma soprattutto per lui. Il personaggio era un personaggio di uno spessore enorme, io ci ho passato 3-4 giorni insieme e la personalità e l’umanità la vedi subito.a ...

