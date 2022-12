(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un diciottenne italiano, residente nel Pavese, ha ricevuto unsportivo per tree un foglio di via dal comune di, emessi dal questore Giuseppe Petronzi, per aver scagliato una ...

Agenzia ANSA

... residente nel Pavese, ha ricevuto un Daspo sportivo per tre anni e un foglio di via dal comune di Milano, emessi dal questore Giuseppe Petronzi, per aver scagliato unacontro lo ...Tre ragazzi sono stati accompagnati in questura e per un 18enne (italiano e reisdente nel pavese) che ha lanciato unacontro il reparto mobile è scattato un daspo sportivo di 3 anni e il ... Mondiali: bottiglia contro la Polizia a Milano, Daspo di 3 anni Un diciottenne italiano, residente nel Pavese, ha ricevuto un Daspo sportivo per tre anni e un foglio di via dal comune di Milano, emessi dal questore Giuseppe Petronzi, per aver scagliato una bottigl ...La stella del Psg ha calibrato male la mira di un tiro durante il riscaldamento colpendo in pieno un suo tifoso ...