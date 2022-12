Il Denaro

... all'azzeramento dei costi di smaltimento e al minor... Innanzitutto, permette'adesione totale dello strato di ... questo sistema non ha mai smesso diper garantire flessibilità e ......nei loro piani di ripresa e di resilienza per limitare... pur avendo adottato misure per aumentare gradualmente'età ...che in generale i sistemi pensionistici in Italia dovrebbero... Migliorare l'impatto dell'aviazione sul clima e sulla qualità dell'aria: ecco le soluzioni del progetto CREATE coordinato dall'Università Parthenope - Ildenaro.it