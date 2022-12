Affitto di casa | ora puoi dimezzarlo legalmente e dici addio agli aumenti

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’dipuò diventare un problema, specie in questo periodo dove la crisi sta mettendo a dura prova l’economia di famiglie ed imprese. Ora si può anche dimezzare. Vediamo come. L’aumento dei tassi di interesse sta creando enormi problemi per chi ha acceso un mutuo a tasso variabile. Nel giro di poche mensilità la rata è aumentata mediamente di 150 euro. Un’autentica mazzata. Ma chi è innon gode certo di migliore salute dal punto di vista economico.di(I Love Trading)L’di per sé non aumenta. E’ sempre quello che si è concordato con il locatore. Aumentano, e tanto, le altre spese. Tutto allora diventa estremamente complicato. Se le altre spese non possono essere ulteriormente ridotte, non rimane che ripensare all’di ...