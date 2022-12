Scialpinista muore travolto da valanga nella val Ferret svizzera

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Unoè morto dopo essere statoda unaval, durante un'uscita che come meta aveva la sommità del Chantonnet, a quasi 2.600 metri, al confine con la ...

