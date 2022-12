PNRR e Agenda 2030 | sinergie per lo sviluppo sostenibile

(Di lunedì 12 dicembre 2022)e sostenibilità sono oggi concetti legati a doppio filo: tanto il settore pubblico quanto quello privato si trovano a misurarsi con i criteri ESG (Environmental, Social, Governance), ovvero di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Non è un caso, dunque, che il percorso di costruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sia partito proprio dallo stato di fatto degli accordi che negli ultimi cinquant’ anni hanno delineato lo. Il ruolo dell’L’costituisce uno dei principali benchmark internazionali. Sottoscritta da 193 Paesi nel settembre 2015, la Risoluzione delle Nazioni Unite A/RES/70/1 è un piano d’azione strutturato a livello mondiale in obiettivi, detti Sustainable Development Goals o SDGs, ...

Agenda Digitale

I primi nodi iniziano ad arrivare al pettine. Sulla realizzazione dei progetti dell'Italia sta accumulando ritardi . Per ora non una situazione da allarme rosso ma certo un'...al 2023 con l'...Ed è anche grazie alla forza di questi numeri che oggi nelc'è l'investimento da 4,6 miliardi ... ha poi portato nel 2015 all'2030 per lo sviluppo sostenibile dell'Onu, definita da 17 ... PNRR: come migliorare i servizi digitali di un Comune (ANSA) - FIRENZE, 12 DIC - Mettere in luce le realtà imprenditoriali italiane che realizzano progetti di crescita orientati alle linee guida del Pnrr: questo l'obiettivo della quarta edizione di ...In occasione dell’International Mountain Day (IMD - Giornata internazionale della montagna) che si è celebrata l’11 dicembre, Legambiente ha organizzato La giornata internazionale della montagna e la ...