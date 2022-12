L’Iran annuncia sanzioni contro l’Occidente | nel mirino personalità ed entità del Regno Unito e della Ue

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Teheran sfida, colpevole di aver censurato il regime degli ayatollah. Il ministero degli Esteri iraniano, Hossein AmirAbdollahian, hato una lista di decine di individui edoccidentali che finiscono sotto. La black list è la “risposta” alle misure restrittive imposte a individui edRepubblica islamica. Neldelè finito in particolare il. Perché – secondo le autorità iraniane – i soggetti hanno condotto “deliberatamente azioni a sostegno del terrorismo. Eviolenza che hanno causato disordini e violazioni dei diritti umani”. Secondo quanto riferito dall’agenzia Mehr, non potranno ottenere il visto d’ingresso nella ...

... non si conoscono sue ricerche o analisi sull', non sappiamo ... È tutto da dimostrare, del resto, che abbia letto'articolo. Il ...ricercatrice e il tweet da poco più di 200 like che neun ......'area senza controlli alle frontiere dell'Ue. Per saperne di ... SUD EUROPA MADRID Il premier spagnolonuove misure per ... sull'e altro ancora; Il Consiglio Agricoltura e Pesca discute i ...