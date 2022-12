Stabia al tappeto al PalaSilvestri | Nasce un Sorriso torna al successo casalingo

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno –re a vincere sul parquet amico è importante dal punto di vista soprattutto mentale per laUnSalerno ’92, che dopo aver espugnato il campo del fanalino di coda Università G. Fortunato Benevento, liquida anche la praticaal. Alle spalle la battuta d’arresto interna patita due settimane fa contro la Ferraro Group Ariano Irpino al fotofinish? Sembra di sì. Era derby regionale, ma anche in casa Scala: Carmen con la casacca salernitano, Maria nelle file di Castellammare. La sfida tra sorelle è terminata 7-7 in quanto a punteggi personali, mentre la granatina può esultare per la vittoria di squadra arrivata dopo una partita condotta sempre senza patemi, contro un avversario comunque pimpante. Il parziale del primo quarto (22-11) ...

