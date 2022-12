EuroCross 2022 | Lalli è il Team Ambassador dell’Italia | “Emozione indescrivibile”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 10 dicembre 2022) Torino – Quando ha aperto la valigia con il kit azzurro è impazzito di gioia e ha abbracciato forte la sua piccola Siria, 20 mesi, come fosse stata la sua prima Nazionale. “Sì, mi sembra la prima volta, è un’che non so descrivere: anche se non correrò, darò l’anima per questa Nazionale”. Andreanon è un nome qualsiasi nella storia degli Europei di cross. Nessuno, oltre a lui, è riuscito a vincere una medaglia d’oro individuale in ognuna delle tre categorie: San Giorgio su Legnano 2006 da junior, Bruxelles 2008 da under 23, Budapest 2012 tra gli assoluti, un fatto unico in ventotto edizioni di questo evento, non soltanto per l’Italia ma per tutte le nazioni. Ecco perché, con l’Europeo in casa, la sua esperienza andava messa a disposizione della squadra: “Ai ragazzi dirò che devono ritenersi orgogliosi di indossare la maglia azzurra. A me ...